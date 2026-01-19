Stage Multisports place de la gare Royan

Stage Multisports place de la gare Royan lundi 9 février 2026.

Stage Multisports

place de la gare Gymnase Landry Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09 08:30:00
fin : 2026-02-13 17:00:00

Date(s) :
2026-02-09

Ce stage proposera une découverte ludique et variée de différentes disciplines sportives.
place de la gare Gymnase Landry Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 29 89 11  e.machado@mairie-royan.fr

English :

This course offers a fun and varied discovery of different sporting disciplines.

