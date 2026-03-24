Stage multisports Stade Ruffec
Stage multisports Stade Ruffec mardi 7 avril 2026.
Stage multisports
Stade Route d’Aigre Ruffec Charente
Tarif : 50 – 50 – EUR
Gratuit
Les 4 jours
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 09:30:00
fin : 2026-04-10 16:00:00
Date(s) :
2026-04-07
Stage multisports pendant les vacances d’avril.
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Stade Route d’Aigre Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 51 77 08 marius.jarassier@icloud.com
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English :
Multi-sports course during April vacation.
L’événement Stage multisports Ruffec a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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