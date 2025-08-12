STAGE MULTISPORTS Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins
STAGE MULTISPORTS Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins mardi 12 août 2025.
Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2025-08-12
fin : 2025-08-14
2025-08-12 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-15
Stage multisports au Ligua Five !
Matinées sportives de 9h à 12h.
– De 6 à 9 ans
– De 9 à 12 ans
– De 12 à 15 ans
Pour les filles et et les garçons !
– 06 88 60 95 38 .
+33 6 86 65 13 59 liguafive@orange.fr
