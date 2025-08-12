STAGE MULTISPORTS Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins

STAGE MULTISPORTS Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins mardi 12 août 2025.

STAGE MULTISPORTS

Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-12

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-12 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-15

Stage multisports au Ligua Five !

Matinées sportives de 9h à 12h.

– De 6 à 9 ans

– De 9 à 12 ans

– De 12 à 15 ans

Pour les filles et et les garçons !

– 06 88 60 95 38 .

Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 86 65 13 59 liguafive@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement STAGE MULTISPORTS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Saint Brevin