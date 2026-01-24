Stage Multisupport Nautique 7 à 11 ans CN Biscarrosse Olympique Biscarrosse

Stage Multisupport Nautique 7 à 11 ans

CN Biscarrosse Olympique 1427 Avenue Pierre-Georges Latécoère Biscarrosse Landes

Tarif : 80 – 80 – 90 EUR

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-20

2026-02-09 2026-02-16 2026-04-06 2026-04-13

Stage Multisupport Nautique 7 à 11 ans

Offrez à votre enfant une semaine d’aventure nautique riche en découvertes !

Ce stage multisupport permet aux jeunes navigateurs de s’initier et de progresser sur plusieurs embarcations tout en développant leur confiance, leur autonomie et leur esprit d’équipe.

Encadrés par des moniteurs diplômés, les enfants découvrent les plaisirs du nautisme dans un cadre sécurisé, ludique et respectueux de l’environnement.

Tout au long de la semaine, les enfants alternent entre différents supports nautiques

– Optimist idéal pour apprendre les bases de la voile

– Catamaran sensations et navigation à plusieurs

– Planche à voile équilibre et maîtrise du vent

– Canoë & Paddle exploration, jeux nautiques et travail en équipe

Cette diversité permet à chacun de trouver son support préféré .

CN Biscarrosse Olympique 1427 Avenue Pierre-Georges Latécoère Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 10 51 accueil@cnbo.fr

