Stage Munz floor bols tibétains Salle de danse de la Vigie Binic-Étables-sur-Mer

Stage Munz floor bols tibétains

Salle de danse de la Vigie Rue des Bas-Champs Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 10:00:00

fin : 2026-03-01 12:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Le Munz Floor est une pratique douce agissant en profondeur sur le corps. Ses mouvements lents, guidés par la voix de Daria Sentenac, agissent sur les fascias, développent les sensations corporelles et libèrent les tensions physiques et émotionnelles.

Les bols tibétains les vibrations sonores des bols tibétains agissent directement sur la sensation de relaxation et d’apaisement. Cathy Ciandano en ponctuera l’atelier puis proposera un voyage sonore.

Cet atelier est organisé par l’association Les Chemins du Mieux-Etre

Matériel à apporter

Tapis de sol, plaid et vêtements chauds et souples

Boisson chaude pour la fin de séance. Règlement par chèque. .

Salle de danse de la Vigie Rue des Bas-Champs Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 38 30 95 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage Munz floor bols tibétains Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-16 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme