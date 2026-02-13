Stage musical Orchestre d’harmonie Départemental 2026 (OD 52), Lycée Charles de Gaulle, Chaumont

Stage musical Orchestre d’harmonie Départemental 2026 (OD 52) 16 – 20 février Lycée Charles de Gaulle Haute-Marne

150 € adhérents CMF Aube Haute-Marne / 200 € non adhérents CMF Aube Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-16T09:00:00+01:00 – 2026-02-16T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-20T14:00:00+01:00 – 2026-02-20T19:00:00+01:00

Pour cette édition, l’OD 52 à rendez-vous avec les musiques actuelles pour une rencontre entre orchestre d’harmonie et rap !

Un projet créatif, au croisement des genres musicaux, pour donner naissance à une expérience unique.

La cheffe invitée sera Laura Bouclet, co-directrice de l’Orchestre d’Harmonie de Lille-Fives.

Allivm, rappeuse de Nancy, Minh et Le Brame, rappeurs de Langres, seront les artistes invités.

Accessible dès le deuxième cycle instrumental, ce stage est ouvert à tous ceux qui sont issus des sociétés musicales ou des écoles de musique haut-marnaises (voire même des départements alentours).

Vous serez encadrés par une équipe pédagogique de 6 professeurs : Damien Bonnin (direction du stage / saxophones), Mélanie Gervasoni (flûtes), Véronique Bonnevaux (clarinettes), Anatole Jeanson (petits cuivres), Nicolas Cardot (gros cuivres) et Denis Desbrières (percussions).

Moment de pratique collective, d’échange et de rencontre, ce stage vous permettra d’acquérir de nouvelles compétences, de développer vos réflexes et de travailler un nouveau répertoire au sein d’un orchestre.

Une répétition-lecture sera organisée le dimanche 8 février de 9h à 12h30 à la Maison des associations de Chaumont.

Pour clôturer le stage, deux concerts seront donnés sous la direction de la cheffe invitée.

Le programme alternera entre pièces pour orchestre seul et morceaux de rap spécialement arrangés pour l’occasion.

Ces concerts seront ouverts au grand public et gratuits. Ils auront lieu à 20h le jeudi 19 février à la salle Jean Favre de Langres et le vendredi 20 février aux Fuseaux à Saint-Dizier.

Livret de présentation du stage à télécharger ici

Bulletin d’inscription à télécharger ici

Tarifs

Stagiaires adhérents à la CMF Fédération Musicale Aube Haute-Marne : 150€

Stagiaires non-adhérents à la CMF Fédération Musicale Aube Haute-Marne : 200€

Les tarifs comprennent l’hébergement et les repas au Lycée Charles de Gaulle de Chaumont.

Informations : 03 25 02 05 75

Inscriptions avant le 24 janvier à orchestre.od52@gmail.com (renvoyer bulletin d’inscription + règlement)

Plus de détails ici : https://www.artsvivants52.org/evenements/stage-OD52-2026.html

Un événement organisé par Arts Vivants 52 et la CMF Fédération musicale Aube Haute-Marne.

En partenariat avec la Ville de Langres, l’Agglomération du Grand Saint-Dizier Der & Vallées / Les 3 Scènes.

Avec le soutien du Département de la Haute-Marne, de la Région Grand Est et du Crédit Mutuel.

Lycée Charles de Gaulle Av. Christian Pineau, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Brottes Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 02 05 75 »}, {« type »: « email », « value »: « orchestre.od52@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://urlr.me/mbxwCu »}] [{« link »: « https://ohlf.fr/index.php/l-orchestre/laura-bouclet.html »}, {« link »: « http://arianeproductions.com/allivm/ »}, {« link »: « https://www.pvrnrecords.com/minh/ »}, {« link »: « https://www.pvrnrecords.com/lebrame/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Livret OD52 2026_web.pdf », « provider_name »: « Google Docs », « version »: « 1.0 », « url »: « https://drive.google.com/file/d/1pijd9PuBUxSxrAvCZOqf0azfEiPqCzmW/view?usp=drive_link »}, « link »: « https://drive.google.com/file/d/1pijd9PuBUxSxrAvCZOqf0azfEiPqCzmW/view?usp=drive_link »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Bulletin inscription OD52 2026_V3.pdf », « provider_name »: « Google Docs », « version »: « 1.0 », « url »: « https://drive.google.com/file/d/14C_Bwb38hp98vZYd6tC7V9zP9VjJedhX/view?usp=drive_link »}, « link »: « https://drive.google.com/file/d/14C_Bwb38hp98vZYd6tC7V9zP9VjJedhX/view?usp=drive_link »}, {« link »: « mailto:orchestre.od52@gmail.com »}, {« link »: « https://www.artsvivants52.org/evenements/stage-OD52-2026.html »}]

Arts Vivants 52 et la CMF Fédération Musicale Aube Haute-Marne invitent les musiciens du département à participer à un stage musical du 16 au 20 février 2026 à Chaumont. orchestre orchestre d’harmonie

Stage OD52 2026 © Arts Vivants 52