Stage Musique Assistée par Ordinateur à la MDJ Rue du Stade Camaret-sur-Mer

La Maison des Jeunes propose un stage de musique assistée par ordinateur (MAO) les 20 et 24 février, dédié à la création musicale et sonore à partir d’un extrait de jeu vidéo, orchestré par Arure.

Pendant ces deux après-midis imagine des ambiances, créer des sons, une musique et synchronise-les avec l’image. Une immersion ludique et créative pour découvrir les bases de la MAO et donner vie à un univers de jeu… par le son !

Inscription jusqu’au 13 février.

06 33 26 19 40

mdj@camaretsurmer.fr

12€ .

