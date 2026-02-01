Stage Musique Assistée par Ordinateur à la MDJ Rue du Stade Camaret-sur-Mer
Stage Musique Assistée par Ordinateur à la MDJ Rue du Stade Camaret-sur-Mer vendredi 20 février 2026.
Stage Musique Assistée par Ordinateur à la MDJ
Rue du Stade Maison des Jeunes Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 12:00:00
fin : 2026-02-24 17:00:00
Date(s) :
2026-02-20
La Maison des Jeunes propose un stage de musique assistée par ordinateur (MAO) les 20 et 24 février, dédié à la création musicale et sonore à partir d’un extrait de jeu vidéo, orchestré par Arure.
Pendant ces deux après-midis imagine des ambiances, créer des sons, une musique et synchronise-les avec l’image. Une immersion ludique et créative pour découvrir les bases de la MAO et donner vie à un univers de jeu… par le son !
Inscription jusqu’au 13 février.
06 33 26 19 40
mdj@camaretsurmer.fr
12€ .
Rue du Stade Maison des Jeunes Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 33 26 19 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage Musique Assistée par Ordinateur à la MDJ
L’événement Stage Musique Assistée par Ordinateur à la MDJ Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime