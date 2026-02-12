Stage musique celtique Cercle Celtique de Rennes Rennes Samedi 28 février, 09h30 Ille-et-Vilaine

30€

Rejoignez Morag Johnston, musicienne traditionnelle écossaise, pour une journée d’apprentissage intensif de mélodies, suivie d’un concert en soirée avec Les Scottish Whisperers. Grâce à sa méthode d’apprentissage à l’oreille, découvrez de magnifiques mélodies issues du monde celtique. Vous repartirez avec des airs en tête, des enregistrements et des partitions (facultatif), ainsi que de nouvelles sources d’inspiration musicale.

Tous les instruments sont les bienvenus ! À partir de 14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-28T09:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-28T17:00:00.000+01:00

Cercle Celtique de Rennes 26 Avenue Charles et Raymonde Tillon Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



