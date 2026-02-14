Stage musique celtique, Cercle Celtique de Rennes, Rennes

Stage musique celtique Samedi 28 février, 09h30 Cercle Celtique de Rennes Ille-et-Vilaine

30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T09:30:00+01:00 – 2026-02-28T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-28T09:30:00+01:00 – 2026-02-28T17:00:00+01:00

Rejoignez Morag Johnston, musicienne traditionnelle écossaise, pour une journée d’apprentissage intensif de mélodies, suivie d’un concert en soirée avec Les Scottish Whisperers. Grâce à sa méthode d’apprentissage à l’oreille, découvrez de magnifiques mélodies issues du monde celtique. Vous repartirez avec des airs en tête, des enregistrements et des partitions (facultatif), ainsi que de nouvelles sources d’inspiration musicale.

Tous les instruments sont les bienvenus ! À partir de 14 ans.

Cercle Celtique de Rennes 26 Avenue Charles et Raymonde Tillon Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

