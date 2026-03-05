Stage musique trad’ multi-instruments Chandon

Stage musique trad’ multi-instruments Chandon samedi 18 avril 2026.

Stage musique trad’ multi-instruments

Salle des fêtes Chandon Loire

Tarif : 40 – 40 – EUR

Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00

2026-04-18

Stage de musique trad’ avec Camille STIMBRE du groupe Bargainatt
Stage multi instruments
pré-requis: être autonome avec son instrument
Salle des fêtes Chandon 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 47 24 22  grainesdevie@ecomail.eco

English :

Traditional music workshop with Camille STIMBRE from the group Bargainatt
Multi-instrument workshop
prerequisite: be autonomous with your instrument

