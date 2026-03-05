Stage musique trad’ multi-instruments Chandon
Stage musique trad’ multi-instruments Chandon samedi 18 avril 2026.
Stage musique trad’ multi-instruments
Salle des fêtes Chandon Loire
Tarif : 40 – 40 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Stage de musique trad’ avec Camille STIMBRE du groupe Bargainatt
Stage multi instruments
pré-requis: être autonome avec son instrument
.
Salle des fêtes Chandon 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 47 24 22 grainesdevie@ecomail.eco
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Traditional music workshop with Camille STIMBRE from the group Bargainatt
Multi-instrument workshop
prerequisite: be autonomous with your instrument
L’événement Stage musique trad’ multi-instruments Chandon a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme du Pays de Charlieu Belmont