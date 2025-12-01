Stage natation de fin d’année 2025 Rue des Lycées Granville

Stage natation de fin d’année 2025

Rue des Lycées Centre aquatique l’Hippocampe Granville Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-29 09:30:00

fin : 2026-01-03 12:00:00

2025-12-29

Stages de natation Vacances de fin d’année 2025.

Pendant la deuxième semaine des vacances de fin d’année, nous proposons un stage de natation pour les enfants à partir de 5 ans.

Du lundi au vendredi, 3 niveaux sont proposés, avec un cours par jour selon le niveau

Jardin aquatique 9h30 10h00.

Apprentissage 10h15 11h00.

Perfectionnement 11h15 12h00.

Un test de niveau est obligatoire avant l’inscription.

Il peut être réalisé pendant les horaires d’ouverture de la piscine.

Si vous n’êtes pas de la région, aucun souci contactez nous et nous vous enverrons un test à réaliser dans une piscine proche de chez vous.

Exception le jeudi 1er janvier 2026, la piscine sera fermée.

Les cours de ce jour seront reportés au samedi 3 janvier 2026, aux mêmes horaires.

Pour toute information complémentaire, contactez nous au 02 33 91 49 37 ou passez directement à l’accueil de votre centre aquatique Rue des Lycées, 50400 Granville. .

+33 2 33 91 49 37 contact@lhippocampe-gtm.fr

