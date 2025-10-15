Stage natation de fin d’année 2025 Rue des Lycées Granville
Stage natation de fin d’année 2025 Rue des Lycées Granville lundi 29 décembre 2025.
Stage natation de fin d’année 2025
Rue des Lycées Centre aquatique l’Hippocampe Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2025-12-29
fin : 2026-01-02
Date(s) :
2025-12-29
3 niveaux
– Jardin Aquatique 9h30 10h,
– Apprentissage 10h15 11h,
– Perfectionnement 11h15 12h.
Test obligatoire avant le stage.
A partir de 5 ans. .
Rue des Lycées Centre aquatique l’Hippocampe Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 49 37 contact@lhippocampe-gtm.fr
English : Stage natation de fin d’année 2025
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage natation de fin d’année 2025 Granville a été mis à jour le 2025-10-13 par OTGTM BIT Granville