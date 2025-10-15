Stage natation de fin d’année 2025 Rue des Lycées Granville

Stage natation de fin d’année 2025

Centre aquatique l'Hippocampe Granville

Début : Lundi 2025-12-29

fin : 2026-01-02

2025-12-29

3 niveaux

– Jardin Aquatique 9h30 10h,

– Apprentissage 10h15 11h,

– Perfectionnement 11h15 12h.

Test obligatoire avant le stage.

A partir de 5 ans. .

Rue des Lycées Centre aquatique l’Hippocampe Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 49 37 contact@lhippocampe-gtm.fr

