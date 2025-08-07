Stage Natation Jeunesse Saint Sébastien Piriac-sur-Mer
Stage Natation Jeunesse Saint Sébastien Piriac-sur-Mer jeudi 7 août 2025.
Stage Natation Jeunesse
Saint Sébastien Aquapiriac 39 rue du Pinker Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-07
fin : 2025-08-24
Date(s) :
2025-08-07 2025-08-08 2025-08-09 2025-08-10 2025-08-11 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-25 2025-08-26
Conditions détaillées sur le site d’AquaPiriac :
aquapiriac.fr/module-inscriptions/reserver/ .
Saint Sébastien Aquapiriac 39 rue du Pinker Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 40 23
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage Natation Jeunesse Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-06 par ADT44