Stage natation vacances d’automne Piscine Aquabaule La Baule-Escoublac

Profitez des vacances d’automne pour apprendre à nager et se mettre en sécurité.

Pour les plus petits, de 4 à 6 ans. (3 séances du mardi au jeudi dans le bassin ludique)

> Mini-stage Tribu des apprentis nageurs éveil aquatique, en route vers la Tribu des nageurs

Tarif 60€ (+6€ carte d’accès)

Pour les plus grands, à partir de 6 ans (5 séances du lundi au vendredi dans le bassin sportif)

> Stage Tribu jaune objectif familiarisation et déplacements sur 10 mètres

> Stage Tribu orange objectif déplacements sur 25 mètres en crawl et dos crawlé

> Stage Tribu rouge objectif perfectionnement de la natation

> Stage Tribu violet objectif maîtrise des 4 nages

Tarif 100€ (+6€ carte d’accès)

Pour réserver

– Adressez votre demande de stage à l’adresse aquabaule@equalia.fr ; nous vous enverrons un Questionnaire d’inscription au stage afin de vous orienter vers le groupe adapté au niveau de l’enfant

– Réglez et réservez votre créneau en ligne ou directement à l’accueil de votre centre .

Piscine Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 15 45

