Stage natation vacances d’automne Piscine Aquabaule La Baule-Escoublac
Stage natation vacances d’automne Piscine Aquabaule La Baule-Escoublac lundi 20 octobre 2025.
Stage natation vacances d’automne
Piscine Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31
Profitez des vacances d’automne pour apprendre à nager et se mettre en sécurité.
Pour les plus petits, de 4 à 6 ans. (3 séances du mardi au jeudi dans le bassin ludique)
> Mini-stage Tribu des apprentis nageurs éveil aquatique, en route vers la Tribu des nageurs
Tarif 60€ (+6€ carte d’accès)
Pour les plus grands, à partir de 6 ans (5 séances du lundi au vendredi dans le bassin sportif)
> Stage Tribu jaune objectif familiarisation et déplacements sur 10 mètres
> Stage Tribu orange objectif déplacements sur 25 mètres en crawl et dos crawlé
> Stage Tribu rouge objectif perfectionnement de la natation
> Stage Tribu violet objectif maîtrise des 4 nages
Tarif 100€ (+6€ carte d’accès)
Pour réserver
– Adressez votre demande de stage à l’adresse aquabaule@equalia.fr ; nous vous enverrons un Questionnaire d’inscription au stage afin de vous orienter vers le groupe adapté au niveau de l’enfant
– Réglez et réservez votre créneau en ligne ou directement à l’accueil de votre centre .
Piscine Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 15 45
