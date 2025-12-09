Stage Nathalie Mangwa

7 Rue d’Amboise Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 31 – 31 – EUR

31

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-01-11 12:00:00

Date(s) :

2026-01-10 2026-01-11

Chorégraphe-danseuse, enseigne les danses d’Afrique depuis plus de 15 ans. Formée en danses ivoiriennes, camerounaises, congolaises, sénégalaises et mandingues. Choriste puis chanteuse, elle a formé son groupe Mangwa and the African Peppers d’influence afro-pop dans la région de Montpellier.

Chorégraphe-danseuse, enseigne les danses d’Afrique depuis plus de 15 ans. Formée en danses ivoiriennes, camerounaises, congolaises, sénégalaises et mandingues. Choriste puis chanteuse, elle a formé son groupe Mangwa and the African Peppers d’influence afro-pop et joué dans la région de Montpellier. En tant que danseuse puis chorégraphe, elle s’est produite dans de nombreux festivals et théâtres festival Montpellier danse, la Maison de la danse de Lyon, festival EANT au Rwanda…

Sa pédagogie s’appuie sur la diffusion d’une énergie joyeuse, de connaissances techniques précises, du chant et une approche corporelle adaptée à tou·te·s. 31 .

7 Rue d’Amboise Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 67 14 01 mjcjoue@yahoo.fr

English :

Choreographer-dancer, has been teaching African dances for over 15 years. Trained in Ivorian, Cameroonian, Congolese, Senegalese and Mandingo dances. A singer, she formed her Afro-pop-influenced group Mangwa and the African Peppers in the Montpellier region.

L’événement Stage Nathalie Mangwa Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-12-09 par ADT 37