Stage nature Aux couleurs de l’Automne Route de la Vallée Saint-Laurent-de-Brèvedent lundi 27 octobre 2025.
Route de la Vallée Local de la Sittelle Saint-Laurent-de-Brèvedent Seine-Maritime
Début : Lundi Lundi 2025-10-27 09:00:00
fin : 2025-10-31 17:00:00
2025-10-27
L’automne, c’est la saison des découvertes ! Pendant 5 jours, viens vivre des moments magiques avec La Sittelle
– des ateliers créatifs aux couleurs flamboyantes,
– de la cuisine sauvage à goûter et partager,
– des contes et histoires à écouter blotti dans la forêt,
– et des jeux qui font (un peu) peur pour frissonner de plaisir !
Un stage plein d’aventures, de rires et de découvertes, pour profiter de l’automne entre copains et copines.
De 6 à 12 ans
Inscription obligatoire. .
Route de la Vallée Local de la Sittelle Saint-Laurent-de-Brèvedent 76700 Seine-Maritime Normandie +33 6 88 33 92 73
