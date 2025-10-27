Stage nature Aux couleurs de l’Automne Route de la Vallée Saint-Laurent-de-Brèvedent

Route de la Vallée Local de la Sittelle Saint-Laurent-de-Brèvedent Seine-Maritime

Début : Lundi Lundi 2025-10-27 09:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

2025-10-27

L’automne, c’est la saison des découvertes ! Pendant 5 jours, viens vivre des moments magiques avec La Sittelle

– des ateliers créatifs aux couleurs flamboyantes,

– de la cuisine sauvage à goûter et partager,

– des contes et histoires à écouter blotti dans la forêt,

– et des jeux qui font (un peu) peur pour frissonner de plaisir !

Un stage plein d’aventures, de rires et de découvertes, pour profiter de l’automne entre copains et copines.

De 6 à 12 ans

Inscription obligatoire. .

Route de la Vallée Local de la Sittelle Saint-Laurent-de-Brèvedent 76700 Seine-Maritime Normandie +33 6 88 33 92 73

