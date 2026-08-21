Stage nature Aventurier en herbe Route de la Vallée Saint-Laurent-de-Brèvedent

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Brèvedent

Stage nature Aventurier en herbe

Route de la Vallée Local de la Sittelle Saint-Laurent-de-Brèvedent Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-10-19

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-19

L’automne pointe son nez mais la nature offre encore de belles occasions d’explorer la forêt et d’y vivre plein d’expériences de nature construction de cabanes, jeux, activités de connexion à la nature et bricolage nature !

Inscription obligatoire .

Route de la Vallée Local de la Sittelle Saint-Laurent-de-Brèvedent 76700 Seine-Maritime Normandie +33 6 88 33 92 73

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English : Stage nature Aventurier en herbe

L’événement Stage nature Aventurier en herbe Saint-Laurent-de-Brèvedent a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie