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AGENDA · Saint-Laurent-de-Brèvedent

Stage nature Aventurier en herbe Route de la Vallée Saint-Laurent-de-Brèvedent

lundi 19 octobre 2026 · Route de la Vallée · Saint-Laurent-de-Brèvedent

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Lieu
Route de la Vallée
Adresse
Local de la Sittelle
Ville
76700 Saint-Laurent-de-Brèvedent
Département
Seine-Maritime
Tarif

Saint-Laurent-de-Brèvedent

Stage nature Aventurier en herbe

Route de la Vallée Local de la Sittelle Saint-Laurent-de-Brèvedent Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-10-19
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-19

L’automne pointe son nez mais la nature offre encore de belles occasions d’explorer la forêt et d’y vivre plein d’expériences de nature construction de cabanes, jeux, activités de connexion à la nature et bricolage nature !

Inscription obligatoire   .

Route de la Vallée Local de la Sittelle Saint-Laurent-de-Brèvedent 76700 Seine-Maritime Normandie +33 6 88 33 92 73 

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English : Stage nature Aventurier en herbe

L’événement Stage nature Aventurier en herbe Saint-Laurent-de-Brèvedent a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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