Stage nature de 3 jours La disparition du Dr Cambium 8-12 ans, Carnuta, Jupilles

Stage nature de 3 jours La disparition du Dr Cambium 8-12 ans

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 09:30:00

fin : 2026-04-16 17:00:00

Date(s) :

2026-04-14

STAGE NATURE DE 3 JOURS LA DISPARITION DU DR CAMBIUM 8-12 ans

Pendant 3 jours, enquête sur la mystérieuse disparition du Dr Cambium ! Glisse-toi dans la peau du scientifique, construis un camp, cherche des indices et découvre la biodiversité avec tes camarades. Une aventure pleine d’expérience t’attend !

Sur réservation. Sans nuitée. .

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3 DAY NATURE CAMP THE DISAPPEARANCE OF DR CAMBIUM 8-12 years

L’événement Stage nature de 3 jours La disparition du Dr Cambium 8-12 ans Jupilles a été mis à jour le 2025-12-20 par OT Vallée du Loir