stage nature enfants Pau

Bois de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Chaque jour des activités différentes
Toute une journée en extérieur à explorer la nature comme des aventuriers et aventurières
On y apprend à grimper aux arbres, à bricoler le bois, et surtout le vivre ensemble
Nous partirons explorer
Où ? en foret
Pour qui ? Enfants de 5 ans à 12 ans
Tenues adaptées à la saleté
Tarifs: 40 euros la journée Possible à la matinée ou après-midi GOUTER COMPRIS
Pique-nique bio et local si vous le souhaitez, à réserver .
Bois de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 92 78 74 contact@hortensenature.com
