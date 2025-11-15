stage nature enfants Pau

stage nature enfants

Chaque jour des activités différentes

Toute une journée en extérieur à explorer la nature comme des aventuriers et aventurières

On y apprend à grimper aux arbres, à bricoler le bois, et surtout le vivre ensemble

Nous partirons explorer

Où ? en foret

Pour qui ? Enfants de 5 ans à 12 ans

Tenues adaptées à la saleté

Tarifs: 40 euros la journée Possible à la matinée ou après-midi GOUTER COMPRIS

Pique-nique bio et local si vous le souhaitez, à réserver .

Bois de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 92 78 74 contact@hortensenature.com

