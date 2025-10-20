Stage nature L’Appel de la Forêt Route de la Vallée Saint-Laurent-de-Brèvedent
Stage nature L’Appel de la Forêt Route de la Vallée Saint-Laurent-de-Brèvedent lundi 20 octobre 2025.
Stage nature L’Appel de la Forêt
Route de la Vallée Local de la Sittelle Saint-Laurent-de-Brèvedent Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-20 09:00:00
fin : 2025-10-25 17:00:00
Date(s) :
2025-10-20
5 jours d’aventures en forêt !
Au programme: ,bricolages inspirés par les éléments naturels, découverte des petites bêtes qui peuplent les sous-bois, apprentissage des gestes simples pour vivre dans la forêt et exercices de connexion pour s’immerger pleinement dans l’environnement.
Un programme 100 % nature pour jouer, explorer, créer et partager des moments inoubliables entre copains et copines, au grand air.
De 6 à 12 ans
Inscription obligatoire. .
Route de la Vallée Local de la Sittelle Saint-Laurent-de-Brèvedent 76700 Seine-Maritime Normandie +33 6 88 33 92 73
English : Stage nature L’Appel de la Forêt
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage nature L’Appel de la Forêt Saint-Laurent-de-Brèvedent a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie