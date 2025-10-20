Stage nature L’Appel de la Forêt Route de la Vallée Saint-Laurent-de-Brèvedent

Stage nature L’Appel de la Forêt Route de la Vallée Saint-Laurent-de-Brèvedent lundi 20 octobre 2025.

Stage nature L’Appel de la Forêt

Route de la Vallée Local de la Sittelle Saint-Laurent-de-Brèvedent Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-20 09:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

Date(s) :

2025-10-20

5 jours d’aventures en forêt !

Au programme: ,bricolages inspirés par les éléments naturels, découverte des petites bêtes qui peuplent les sous-bois, apprentissage des gestes simples pour vivre dans la forêt et exercices de connexion pour s’immerger pleinement dans l’environnement.

Un programme 100 % nature pour jouer, explorer, créer et partager des moments inoubliables entre copains et copines, au grand air.

De 6 à 12 ans

Inscription obligatoire. .

Route de la Vallée Local de la Sittelle Saint-Laurent-de-Brèvedent 76700 Seine-Maritime Normandie +33 6 88 33 92 73

English : Stage nature L’Appel de la Forêt

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage nature L’Appel de la Forêt Saint-Laurent-de-Brèvedent a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie