Stage nature & Montessori Parc de l’Ile St Germain Issy-les-Moulineaux

Durant les vacances scolaires, on vous propose un stage Nature Montessori, à Issy les Moulineaux. pour enfants de 4 à 10 ans, alternant des journées entières dans le parc de l’Ile St Germaint et des demi-journées dans l’école Montessori « Smiles’n Kids. »

Co animé par une éducatrice Montessori et une Passeuse de Nature.

Au programme :

Les secrets de Dame Nature distillés au grès des rencontres animales ou végétales, des Créations 100% Végétales, des jeux sensoriels, des Météos du Cœur, une Chasse au Trésor toute verte, du Yoga Nature, des moments Pépites&Épines, des cercles de gratitudes, des douches de dons, des bulles d’émotions… Se ressourcer Ensemble et Chacun, s’émerveiller toujours et encore, utiliser TOUS nos Sens, expérimenter beaucoup, attiser notre curiosité, jouer et rire aux éclats. Et pleins d’autres surprises pour découvrir la Nature de façon ludique et sensorielle, selon la pédagogie Montessori.

RDV 9h dans le parc

Matinées dans la nature à VIVRE la Nature dans toutes nos cellules ! Observer, Sentir, Toucher, Écouter le Vivant.

Collation BIO fournis par Pouce (fruits frais et/ou secs)

Jeux libres ou guidés pour découvrir de façon ludique et sensorielle la Nature et les comportements des animaux

Déjeuner au parc tous les jours : pique nique fournis par les familles

Après-midi à l’école Montessori ou au parc. Atelier Créatif 100% Nature en intérieur ou extérieur.

Temps de partage des « Pépites & Epines » du jour. Cercle de gratitudes

Gouter philo ( et BIO ) fournis

Départ du Parc OU de l’école Montessori à partir de 17H jusqu’à 17H30

A réserver sur EcoNature

Des vacances de (re)liance à la nature et à sa nature, pour transmettre la magie du vivant à chaque saison, dans l’écoute de soi-même, des autres et de la nature.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h00 à 17h30

payant

Tarif normal: 350 €

Tarif réduit: 300 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-23T10:00:00+01:00

fin : 2026-02-27T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-23T09:00:00+02:00_2026-02-23T17:30:00+02:00;2026-02-24T09:00:00+02:00_2026-02-24T17:30:00+02:00;2026-02-25T09:00:00+02:00_2026-02-25T17:30:00+02:00;2026-02-26T09:00:00+02:00_2026-02-26T17:30:00+02:00;2026-02-27T09:00:00+02:00_2026-02-27T17:30:00+02:00

Parc de l’Ile St Germain Issy-les-Moulineaux 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eco-nature.org/experience/stage-nature-and-montessori-1



Afficher la carte du lieu Parc de l’Ile St Germain et trouvez le meilleur itinéraire

