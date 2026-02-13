Stage Nature & Montessori, Paris 14e – du 2 au 6/3/26, Parc Montsouris avenue Reille Paris, Issy-les-Moulineaux

Stage Nature & Montessori, Paris 14e – du 2 au 6/3/26 Lundi 2 mars, 10h00 Parc Montsouris avenue Reille Paris Hauts-de-Seine

Tarifs : Pour les anciens élèves de l’école Montessori qui accueille 370€ ; Pour les élèves de l’école Montessori qui accueille 350€ ; Tarif normal 380€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-02T10:00:00+01:00 – 2026-03-03T10:00:00+01:00

Fin : 2026-03-02T10:00:00+01:00 – 2026-03-03T10:00:00+01:00

Durant les vacances scolaires du lundi 2 au 6 mars 2026, nous vous proposons un stage Nature & Montessori pour enfants de 4 à 10 ans, alternant des journées entières au parc Montsouris et des demi-journées dans l’école Montessori la Baleine.

Co-animé par des animatrices Montessori et Nature.

Au programme :

Les secrets de Dame Nature distillés au gré des rencontres animales ou végétales, des Créations 100% Végétales, des Jeux Sensoriels, des Météos du Cœur, du Yoga Nature, des moments Pépites & Épines & Gratitudes… Se ressourcer ensemble et chacun, s’émerveiller toujours et encore, utiliser TOUS nos Sens, expérimenter beaucoup, attiser notre curiosité, jouer et rire aux éclats. Et pleins d’autres surprises pour découvrir la Nature de façon ludique et sensorielle, selon la pédagogie Montessori.

Offrez aux petits parisiens de VIVRE la Nature dans toutes leurs cellules ! Observer, Sentir, Toucher, Ecouter… le Vivant.

Durée : 42h30

Activité organisée par Anne-Jeanne – Educatrice Nature/Educatrice Montessori

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/stage-nature-and-montessori-issy-les-moulineaux-du-15-au-18-7-25-1944

Parc Montsouris avenue Reille Paris Parc Montsouris avenue Reille Paris Issy-les-Moulineaux 75014 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/stage-nature-and-montessori-issy-les-moulineaux-du-15-au-18-7-25-1944 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/stage-nature-and-montessori-issy-les-moulineaux-du-15-au-18-7-25-1944 »}]

Des Vacances de (re)liance à LA Nature et à SA Nature , pour transmettre la magie du Vivant à chaque saison, dans l’Écoute de soi-même, des autres et de la Nature. Nature enfant (éveil nature…)