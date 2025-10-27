Stage Nature Pédagogie par la Nature Saint-Crespin

Stage Nature Pédagogie par la Nature Saint-Crespin lundi 27 octobre 2025.

Stage Nature Pédagogie par la Nature

Saint-Crespin Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27 14:00:00

fin : 2025-10-28 16:00:00

Date(s) :

2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31

Une semaine d’ateliers de découverte de la nature en compagnie d’une spécialiste de la petite enfance et de la pédagogie par la nature pour Vivre des expériences de Nature afin de mieux la et la protéger.

Pour les enfants de 6 ans et plus. .

Saint-Crespin 76590 Seine-Maritime Normandie +33 7 67 07 45 04 les.amandiers@hotmail.com

English : Stage Nature Pédagogie par la Nature

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage Nature Pédagogie par la Nature Saint-Crespin a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme Terroir de Caux