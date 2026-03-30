stage nature vacances enfants Pau
stage nature vacances enfants Pau mardi 7 avril 2026.
stage nature vacances enfants
Allée de Bastard Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-07
Stage Nature Pâques
Une journée en pleine nature pour que les aventuriers et aventurières puissent explorer, jouer, partir en chasse au trésor, ou encore grimper aux arbres… le tout au grand air !
Le petit plus gourmand un goûter bio et local est compris, pour faire le plein d’énergie ! .
Allée de Bastard Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 92 78 74 contact@hortensenature.com
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English : stage nature vacances enfants
L’événement stage nature vacances enfants Pau a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Pau
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