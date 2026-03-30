stage nature vacances enfants

Allée de Bastard Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-07

Stage Nature Pâques

Une journée en pleine nature pour que les aventuriers et aventurières puissent explorer, jouer, partir en chasse au trésor, ou encore grimper aux arbres… le tout au grand air !

Le petit plus gourmand un goûter bio et local est compris, pour faire le plein d’énergie ! .

Allée de Bastard Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 92 78 74 contact@hortensenature.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : stage nature vacances enfants

L’événement stage nature vacances enfants Pau a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Pau