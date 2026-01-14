Stage nouvelle au Château du Tertre Serigny Belforêt-en-Perche

Stage nouvelle au Château du Tertre

Serigny Château du Tertre Belforêt-en-Perche Orne

Tarif : – –

Date :

Début : Samedi 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Ecrire bref, dense, accrocher son lecteur, semer des indices, soigner sa chute… en immersion dans l’atelier, concevoir et poser sur le papier une courte nouvelle achevée. Samedi 25 et dimanche 26 avril 2026, de 10h à 17h, avec possibilité de pension complète.

Sur réservation uniquement. Tarifs non communiqué .

Serigny Château du Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27 maison.rmg@letertre-rogermartindugard.fr

English : Stage nouvelle au Château du Tertre

