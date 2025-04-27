Stage numérique

Place du 8 Mai Levet Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-20 14:00:00

fin : 2026-04-24 17:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Vous êtes curieux des jeux-vidéos ? A partir de 8 ans, venez designer un univers, créer des personnages et les intégrer dans votre propre jeu vidéo !

Sans connaissance numérique au préalable, participez à ce stage numérique dédié à la création de jeu vidéo. Ouvert à tous dès 8 ans, ce stage est gratuit mais sur inscription au préalable. .

Place du 8 Mai Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 7 52 05 53 17

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English :

Are you curious about the world of artificial intelligence and its creative power? Then this course is for you!

L’événement Stage numérique Levet a été mis à jour le 2026-03-26 par OT LIGNIERES