Stage numérique Levet
Stage numérique Levet lundi 20 avril 2026.
Stage numérique
Place du 8 Mai Levet Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-20 14:00:00
fin : 2026-04-24 17:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Vous êtes curieux des jeux-vidéos ? A partir de 8 ans, venez designer un univers, créer des personnages et les intégrer dans votre propre jeu vidéo !
Sans connaissance numérique au préalable, participez à ce stage numérique dédié à la création de jeu vidéo. Ouvert à tous dès 8 ans, ce stage est gratuit mais sur inscription au préalable. .
Place du 8 Mai Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 7 52 05 53 17
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English :
Are you curious about the world of artificial intelligence and its creative power? Then this course is for you!
L’événement Stage numérique Levet a été mis à jour le 2026-03-26 par OT LIGNIERES
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