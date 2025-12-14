Stage numérique Photomontages Levet
lundi 13 juillet 2026 · Levet
Informations pratiques
Levet
Stage numérique Photomontages
Place du 8 Mai Levet Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-17 16:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Aux côtés d’un animateur numérique, créez ou utilisez des memes et intégrez les dans des paysages de Levet par photomontage. Une condition s’inscrire.
Ce stage de 4 demies-journées s’adresse aux enfants à partir de 8 ans et aux adultes. Une restition autour d’un goûter sera prévue le vendredi à 16h30. Inscrivez vous sans attendre. .
Place du 8 Mai Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 7 52 05 53 17
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English :
With the help of a digital facilitator, create or use memes and incorporate them into Levet landscapes using photomontage. One requirement: you must register.
L’événement Stage numérique Photomontages Levet a été mis à jour le 2026-06-25 par OT LIGNIERES
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