Stage Oenologie à Saint Rémy Saint-Rémy

Stage Oenologie à Saint Rémy

2 Place de l'Église Saint-Rémy Deux-Sèvres

Tarif : 38 EUR

Date : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Stage Oenologie

5 vins 5 régions

Embarquez pour le voyage ! Venez étoffez vos perceptions gustatives et votre vocabulaire œnologique. Cinq cuvées vous révélerons, par leurs arômes, leurs textures et leurs saveurs, les terroirs qui les ont engendrées.

Tarif 38€ .

+33 6 74 10 64 83 auprieuredesarts@gmail.com

