Stage Oenologie à Saint Rémy Saint-Rémy

2 Place de l’Église Saint-Rémy Deux-Sèvres
Stage Oenologie
5 vins 5 régions
Embarquez pour le voyage ! Venez étoffez vos perceptions gustatives et votre vocabulaire œnologique. Cinq cuvées vous révélerons, par leurs arômes, leurs textures et leurs saveurs, les terroirs qui les ont engendrées.
Tarif 38€ .
2 Place de l’Église Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 10 64 83 auprieuredesarts@gmail.com
