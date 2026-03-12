Visite le matin et atelier créatif dans l’après-midi en liens avec ce que nous avons visité dans la matinée !

Nous nous donnons rendez-vous tout les matin à 9h45 pour un départ à 10h à l’Espace Jemmapes.

Tous les enfants devront impérativement avoir un repas du midi et 2 tickets RATP (ou un pass) par jour, sinon ils devront rester avec vous ou bien au centre d’animation pour la journée.

Lundi : Musée de l’architecture

Mardi : Musée d’art moderne

Mercredi : Parcours de Street Art

Jeudi : Musée de la Philharmonie

Vendredi : Musée Cernuschi des arts asiatiques

Animé par Amandine et Emile, Cie La Loutre

Pratiques artistiques et visites culturelles pour les beaux jours !

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h30 à 17h00

payant

94,50 euros pour les 5 journées

+ 15 euros supplémentaires de frais de fournitures et de transports

(+ 5 euros en cas de première inscription).

Public tout-petits et enfants. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T12:30:00+02:00

fin : 2026-04-24T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T09:30:00+02:00_2026-04-20T17:00:00+02:00;2026-04-21T09:30:00+02:00_2026-04-21T17:00:00+02:00;2026-04-22T09:30:00+02:00_2026-04-22T17:00:00+02:00;2026-04-23T09:30:00+02:00_2026-04-23T17:00:00+02:00;2026-04-24T09:30:00+02:00_2026-04-24T17:00:00+02:00

Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010 L’espace Jemmapes est l’un des quatre centres Paris Anim’ du 10e arrondissement. Situé sur les berges du Canal Saint-Martin, l’espace Jemmapes regorge d’activités et de propositions culturelles et artistiques pour tous les âges, toutes les envies, tous les projets.Paris

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-on-sort-printemps +33148033322 info-ej@crl10.net



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