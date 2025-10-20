[Stage] Optimist & funboat Quai du Carénage Dieppe

Quai du Carénage Cercle de la voile de Dieppe Dieppe Seine-Maritime

Début : Lundi Lundi 2025-10-20 14:00:00

fin : 2025-10-24 16:30:00

2025-10-20

Pendant les vacances de Pâques, des stages d’Optimist et Funboat sont proposés en 5 demi-journées par semaine.

Ces stages se déroulent dans le bassin de Paris et sont encadrés par un moniteur diplômé. Ils permettent une première approche de la voile aussi bien que du perfectionnement.

Le tarif est de 149 € les 5 demi-journées tout compris pour les enfants de 7 à 16 ans. .

Quai du Carénage Cercle de la voile de Dieppe Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 84 32 99 contact@cvdieppe.fr

