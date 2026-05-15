Stage optimist Route du Claret Lourenties

Lourenties

Stage optimist

Route du Claret Lac du Gabas Lourenties Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 16:00:00

fin : 2026-07-10 18:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Pour les 7 à 11 ans. .

Route du Claret Lac du Gabas Lourenties 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 96 50 antoine.lion@cnpyreneen.fr

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English : Stage optimist

L’événement Stage optimist Lourenties a été mis à jour le 2026-05-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran