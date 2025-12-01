Stage Ori Tahiti Casteljaloux

Stage Ori Tahiti

Stage Ori Tahiti Casteljaloux lundi 22 décembre 2025.

Stage Ori Tahiti

Salle de la Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 15:30:00
fin : 2025-12-22

Date(s) :
2025-12-22

Danse tahitienne ouvert pour les femmes
14h30 enfants/ados
15h30 ados/adultes   .

Salle de la Bartère Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 64 10 14 

English : Stage Ori Tahiti

L’événement Stage Ori Tahiti Casteljaloux a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Coteaux et Landes de Gascogne