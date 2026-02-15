STAGE ORIGAMI FABRICATION D’UNE GRAINOTHÈQUE Gorges du Tarn Causses

STAGE ORIGAMI FABRICATION D’UNE GRAINOTHÈQUE

Foyer rural des P’tits cailloux Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-06

Deux demi-journées d'atelier pour fabriquer une jolie grainothèque sur mesure en origami, et se détendre un peu. C'est aussi l'occasion de mettre à contribution toute la famille !

Réservations possibles au 06 52 28 14 65 jusqu'au lundi 02 mars.

Réservations possibles au 06 52 28 14 65 jusqu’au lundi 02 mars.

Le printemps est tout proche c’est le moment de mettre de l’ordre dans les paquets de graines qui traînent, avant de se lancer dans les semis !

Je vous propose deux demi-journées d’atelier pendant les vacances de février pour fabriquer une jolie grainothèque sur mesure en origami, et se détendre un peu. C’est aussi l’occasion de mettre à contribution toute la famille !

Pendant ces deux après-midis, nous confectionnerons ensemble des boîtes et enveloppes en tout genre. Vous choisirez le mode de rangement qui vous convient, les formats, la qualité de papier, les couleurs et motifs que vous aimez, et c’est parti !

Il suffira ensuite d’alimenter votre collection pour que chaque printemps soit l’occasion de se lancer de nouvelles expériences botaniques !

Informations pratiques

2 ateliers de 2H30

vendredi 06 mars et samedi 07 mars de 14h30 à 17h

Tarif plein 30 €

Tarif solidaire 25€

Au foyer rural des P’tits cailloux à Quézac

Réservations possibles au 06 52 28 14 65 jusqu’au lundi 02 mars

Atelier organisé par Marie de Diagonale Montessori

En partenariat avec le foyer rural des P’tits cailloux .

Foyer rural des P’tits cailloux Gorges du Tarn Causses 48320 Lozère Occitanie +33 6 52 28 14 65

English :

Two half-day workshops to build a beautiful origami custom grain library, and relax a bit. It’s also a great opportunity to get the whole family involved!

Reservations required by calling 06 52 28 14 65 by Monday, March 02.

