Stage P.Lock

20 place de la Croix Porchette Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 31 – 31 – EUR

31

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

P.Lock débute la danse hip-hop en 1998 par le break dance et le popping. En 2000, il intègre Vagabond Crew avec lequel il participe à des battles de renommés. Par la suite, il se spécialise en locking et approfondit ses connaissances aux côtés de Junior Almeida, intégrant son groupe Boogie Lockers.

P.Lock débute la danse hip-hop en 1998 par le break dance et le popping. En 2000, il intègre Vagabond Crew avec lequel il participe à des battles de renommés. Par la suite, il se spécialise en locking et approfondit ses connaissances aux côtés de Junior Almeida, intégrant son groupe Boogie Lockers. En 2003, il intègre la Cie Montalvo-Hervieu avec laquelle il travaille pendant huit ans et fait le tour du monde avec diverses créations. Il est à ce jour un des plus grands virtuoses du locking et une référence mondiale dans le monde du hip hop. Il remporte de nombreux battles internationaux dont le fameux JUSTE DEBOUT, dont il est quatre fois vainqueur dans la catégorie lock. 31 .

20 place de la Croix Porchette Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 67 14 01 mjcjoue@yahoo.fr

English :

P.Lock began hip-hop dance in 1998 with break dancing and popping. In 2000, he joined Vagabond Crew, with whom he took part in a number of high-profile battles. Later, he specialized in locking and deepened his knowledge alongside Junior Almeida, joining his group Boogie Lockers.

L’événement Stage P.Lock Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-12-09 par ADT 37