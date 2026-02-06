Stage padel & multi-activité Rugby park 64 Idron

Stage padel & multi-activité

Rugby park 64 19 Avenue du Camp Idron Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-10

2026-02-09

Pendant les vacances de février, proposez à vos enfants un stage Padel & multi-activités pour se dépenser, progresser et s’amuser ! Ouvert aux 6–16 ans, ce stage combine des séances de padel (initiation ou perfectionnement selon le niveau) et un programme varié jeux sportifs, ateliers, défis en équipe et activités ludiques adaptées à l’âge des participants. Encadrement par des professionnels, esprit convivial et groupe par tranches d’âge pour favoriser la progression en toute sécurité.

Infos & inscriptions places limitées, matériel fourni (ou prêt possible selon l’organisateur), prévoir tenue de sport et gourde .

Rugby park 64 19 Avenue du Camp Idron 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 83 62 01 qmonset@rugbypark64.fr

