Stage Papier Mâché : créations et œuvre collective Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

Quoi de mieux pour les vacances que de se remonter les

manches et de mettre les mains dans la matière ?

Le centre Paris anim’ Musidora propose un stage pour plonger

dans l’univers du modelage et de la récupération !

L’atelier se décline en deux temps forts :

Expression

individuelle : Chaque enfant façonne et décore ses propres objets.

Chaque enfant façonne et décore ses propres objets. Aventure

collective : Les participants s’unissent pour réaliser une œuvre qui

viendra décorer l’accueil du centre.

Un moment convivial pour apprendre à transformer de simples

feuilles de papier en structures solides et colorées.

Âge

: 6 à 12 ans

6 à 12 ans Dates

: Du lundi 20 au jeudi 23 avril

Du lundi 20 au jeudi 23 avril Horaires

: de 14h à 15h30

Des après-midis d’ateliers créatifs pour façonner ses propres objets et participer à un projet commun.

Du lundi 20 avril 2026 au jeudi 23 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 14h00 à 15h30

payant

16,20€/le stage

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-23T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T14:00:00+02:00_2026-04-20T15:30:00+02:00;2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T15:30:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T15:30:00+02:00;2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T15:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut 75012 PARIS

https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr



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