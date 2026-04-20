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Stage Papier Mâché : créations et œuvre collective Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

Stage Papier Mâché : créations et œuvre collective Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

Stage Papier Mâché : créations et œuvre collective Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS lundi 20 avril 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Musidora (ex Bercy)

Adresse : 51 rue François Truffaut

Ville : 75012 PARIS

Département : Paris

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Tarif : <p>16,20€/le stage</p>

Quoi de mieux pour les vacances que de se remonter les
manches et de mettre les mains dans la matière ?

Le centre Paris anim’ Musidora propose un stage pour plonger
dans l’univers du modelage et de la récupération !

L’atelier se décline en deux temps forts :

  • Expression
    individuelle :     Chaque enfant façonne et décore ses propres objets.
  • Aventure
    collective :     Les participants s’unissent pour réaliser une œuvre qui
    viendra décorer l’accueil du centre.

Un moment convivial pour apprendre à transformer de simples
feuilles de papier en structures solides et colorées.

  • Âge
     :     6 à 12 ans
  • Dates
     :     Du lundi 20 au jeudi 23 avril
  • Horaires
     :     de 14h à 15h30

Des après-midis d’ateliers créatifs pour façonner ses propres objets et participer à un projet commun.
Du lundi 20 avril 2026 au jeudi 23 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 14h00 à 15h30
payant

16,20€/le stage

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-23T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T14:00:00+02:00_2026-04-20T15:30:00+02:00;2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T15:30:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T15:30:00+02:00;2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T15:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut  75012 PARIS
https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr


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