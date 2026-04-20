Stage Papier Mâché : créations et œuvre collective Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS
Stage Papier Mâché : créations et œuvre collective Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS lundi 20 avril 2026.
Quoi de mieux pour les vacances que de se remonter les
manches et de mettre les mains dans la matière ?
Le centre Paris anim’ Musidora propose un stage pour plonger
dans l’univers du modelage et de la récupération !
L’atelier se décline en deux temps forts :
- Expression
individuelle : Chaque enfant façonne et décore ses propres objets.
- Aventure
collective : Les participants s’unissent pour réaliser une œuvre qui
viendra décorer l’accueil du centre.
Un moment convivial pour apprendre à transformer de simples
feuilles de papier en structures solides et colorées.
- Âge
: 6 à 12 ans
- Dates
: Du lundi 20 au jeudi 23 avril
- Horaires
: de 14h à 15h30
Des après-midis d’ateliers créatifs pour façonner ses propres objets et participer à un projet commun.
Du lundi 20 avril 2026 au jeudi 23 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 14h00 à 15h30
payant
16,20€/le stage
Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-23T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T14:00:00+02:00_2026-04-20T15:30:00+02:00;2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T15:30:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T15:30:00+02:00;2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T15:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut 75012 PARIS
https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr
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