Stage parents enfants poterie céramique Atelier les Terres Brunes Romans-sur-Isère samedi 20 septembre 2025.
Atelier les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
2025-09-20 2025-10-11
L’atelier les Terres Brunes propose un temps de création entre parents et enfants autour de poterie et céramique.
Atelier les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com
English :
The Terres Brunes workshop offers parents and children the chance to create pottery and ceramics.
German :
Das Atelier les Terres Brunes bietet Eltern und Kindern eine kreative Zeit rund um Töpferei und Keramik.
Italiano :
Il laboratorio di Terres Brunes offre a genitori e bambini la possibilità di creare ceramiche e vasellame.
Espanol :
El taller Terres Brunes ofrece a padres e hijos la posibilidad de crear alfarería y cerámica.
