Stage parents enfants poterie céramique Atelier les Terres Brunes Romans-sur-Isère

Atelier les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20 2025-10-11

L’atelier les Terres Brunes propose un temps de création entre parents et enfants autour de poterie et céramique.

Atelier les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com

English :

The Terres Brunes workshop offers parents and children the chance to create pottery and ceramics.

German :

Das Atelier les Terres Brunes bietet Eltern und Kindern eine kreative Zeit rund um Töpferei und Keramik.

Italiano :

Il laboratorio di Terres Brunes offre a genitori e bambini la possibilità di creare ceramiche e vasellame.

Espanol :

El taller Terres Brunes ofrece a padres e hijos la posibilidad de crear alfarería y cerámica.

