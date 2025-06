Stage Parkour défie la gravité Carvin 8 juillet 2025 07:00

Stage Parkour défie la gravité Carvin

8 juillet 2025

13 juillet 2025



Venez vous challenger !

La compagnie Enfants Sauvages vous propose un stage de découverte de Parkour , nouveau sport urbain, à la salle Germinal.

Encadrés par un acrobate professionnel, les participants apprendront à franchir des obstacles, trouver l’équilibre, maîtriser leur corps et ses mouvements tout en se dépassant !

La participation à l’ensemble du stage est obligatoire car une restitution aura lieu. .

rue du Puits Salle Germinal

Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 76 00

English :

Come and challenge yourself!

German :

Kommen Sie und fordern Sie sich heraus!

Italiano :

Venite a sfidare voi stessi!

Espanol :

¡Venga y póngase a prueba!

