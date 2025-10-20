Stage Pastel sec 2 jours d’initiation ou de perfectionnement Beaulieu-lès-Loches

Stage Pastel sec 2 jours d’initiation ou de perfectionnement

2 Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : 150 – 150 – 170 EUR

Début : 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-10-21 17:00:00

2025-10-20

Rebecca Moineau propose, pour les débutants (et même si vous ne savez pas dessiner), une initiation aux techniques du pastel avec plusieurs exercices le 1er jour (ombres et lumières, superpositions de couleur…) et la réalisation du projet choisi le 2ème jour. Des modèles seront proposés.

Pour les initiés vous avez suivi un précédent stage avec Rebecca ou vous pratiquez déjà cette discipline ? Elle vous propose d’améliorer vos connaissances et ne manquera pas de vous dévoiler ses secrets pour réussir à peindre au pastel avec toutes les subtilités qui donneront vie à votre projet. 150 .

2 Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact.ruesdesarts@gmail.com

English :

For beginners (and even if you don’t know how to draw), Rebecca Moineau offers an introduction to pastel techniques, with several exercises on Day 1 (light and shade, color superimpositions, etc.) and the realization of a chosen project on Day 2. Models will be provided.

German :

Rebecca Moineau bietet Anfängern (und auch wenn Sie nicht zeichnen können) eine Einführung in die Pastelltechniken mit mehreren Übungen am ersten Tag (Licht und Schatten, Farbüberlagerungen usw.) und der Umsetzung des gewählten Projekts am zweiten Tag. Es werden Vorlagen zur Verfügung gestellt.

Italiano :

Per i principianti (e anche per chi non sa disegnare), Rebecca Moineau propone un’introduzione alle tecniche del pastello, con una serie di esercizi il primo giorno (luci e ombre, sovrapposizioni di colori, ecc.) e il completamento di un progetto scelto il secondo giorno. Verranno forniti dei modell

Espanol :

Para los principiantes (e incluso si no sabe dibujar), Rebecca Moineau propone una iniciación a las técnicas del pastel, con una serie de ejercicios el 1er día (luces y sombras, superposiciones de colores, etc.) y la realización de un proyecto elegido el 2do día. Se proporcionarán modelos.

