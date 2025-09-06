Stage patisserie créative macarons Lorleau

Stage patisserie créative macarons Lorleau samedi 6 septembre 2025.

Stage patisserie créative macarons

3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure

Début : 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06 17:00:00

Un atelier spécial pour apprendre à réaliser des macarons…

Parfum au choix chocolat, café, spéculoos ou citron

Ou un parfum exclusif chocolat coeur caramel au beurre salé

Le prix comprend le temps d’activité à l’Atelier avec son encadrement, le matériel utilisé et les ingrédients. Chaque participant repartira avec une bonne quinzaine de macarons

Pendant la cuisson, il fabriquera une jolie boite scrappée pour offrir ses créations.

Technique des macarons à la française et durant la cuisson la réalisation d’une boite fantaisie pour offrir vos macarons.

55€ tout inclus, encadrement, matériel et fournitures

Inscription et renseignements contact@lateliermeliemelo.fr

06.99.09.27.47

Réservation en ligne https://lateliermeliemelo.addock.co

Ce stage vous intéresse mais vous n’êtes pas disponible à cette date, contactez l’atelier pour fixer une autre date. .

3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47

