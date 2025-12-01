Stage Patisserie Créative Macarons Lorleau

Stage Patisserie Créative Macarons Lorleau vendredi 19 décembre 2025.

Stage Patisserie Créative Macarons

3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure

Début : 2025-12-19 14:00:00

fin : 2025-12-19 17:00:00

2025-12-19

Un atelier spécial pour apprendre à réaliser des macarons…

Le macaron est l’allié de vos fêtes de fin d’année citron, chocolat, spéculoos, praliné… Les goûts seront variés.

Le prix comprend le temps d’activité à l’Atelier avec son encadrement, le matériel utilisé et les ingrédients. Chaque participant repartira avec 18 macarons fantaisie.

Ils seront prêts à être dégustés pour Noël !

Technique des macarons à la française et durant la cuisson la réalisation d’une boite fantaisie pour offrir vos macarons.

55€ tout inclus, encadrement, matériel et fournitures

Inscription et renseignements www.lateliermeliemelo.fr/réservation

06.99.09.27.47

Une fiche d’inscription vous sera envoyée par mail pour valider votre inscription

Ce stage vous intéresse mais vous n’êtes pas disponible à cette date, contactez l’atelier pour fixer une autre date. .

3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47

