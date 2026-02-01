Stage Pâtisserie Créative Macarons Lorleau
Stage Pâtisserie Créative Macarons Lorleau samedi 14 février 2026.
Stage Pâtisserie Créative Macarons
3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-14 17:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Un atelier spécial pour apprendre à réaliser des macarons…
Le macaron est l’allié de vos fêtes citron, chocolat, spéculoos, praliné… Les goûts seront variés.
Le prix comprend le temps d’activité à l’Atelier avec son encadrement, le matériel utilisé et les ingrédients. Chaque participant repartira avec 18 macarons fantaisie.
Technique des macarons à la française et durant la cuisson la réalisation d’une boite fantaisie pour offrir vos macarons.
55€ tout inclus, encadrement, matériel et fournitures
Inscription et renseignements www.lateliermeliemelo.fr/réservation
06.99.09.27.47
Une fiche d’inscription vous sera envoyée par mail pour valider votre inscription
Ce stage vous intéresse mais vous n’êtes pas disponible à cette date, contactez l’atelier pour fixer une autre date. .
3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage Pâtisserie Créative Macarons
L’événement Stage Pâtisserie Créative Macarons Lorleau a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Lyons Andelle