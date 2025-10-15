Stage patisserie créative Monstre d’Halloween Spécial enfants Lorleau

Stage patisserie créative Monstre d'Halloween Spécial enfants Lorleau mercredi 15 octobre 2025.

Stage patisserie créative Monstre d’Halloween Spécial enfants

3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure

Début : 2025-10-15 09:00:00

fin : 2025-10-15 12:00:00

2025-10-15

Des petits gateaux très gourmands et rigolos pour Halloween

Une base moelleux, une préparation crémeuse, de la confiture et surtout une décoration colorée et folle…

A refaire sans problème pour une autre occasion. Le groupe apprendra tous les secrets de ces gâteaux. Plusieurs parfums au choix

Chacun repartira avec 6 cupcakes d’Halloween

42€ tout inclus.

Renseignements et inscriptions:

www.lateliermeliemelo.fr/reservation

contact@lateliermeliemelo.fr .

3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47

