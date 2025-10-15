Stage patisserie créative Monstre d’Halloween Spécial enfants Lorleau
Stage patisserie créative Monstre d’Halloween Spécial enfants Lorleau mercredi 15 octobre 2025.
Stage patisserie créative Monstre d’Halloween Spécial enfants
3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure
Début : 2025-10-15 09:00:00
fin : 2025-10-15 12:00:00
2025-10-15
Des petits gateaux très gourmands et rigolos pour Halloween
Une base moelleux, une préparation crémeuse, de la confiture et surtout une décoration colorée et folle…
A refaire sans problème pour une autre occasion. Le groupe apprendra tous les secrets de ces gâteaux. Plusieurs parfums au choix
Chacun repartira avec 6 cupcakes d’Halloween
42€ tout inclus.
Renseignements et inscriptions:
www.lateliermeliemelo.fr/reservation
contact@lateliermeliemelo.fr .
3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47
