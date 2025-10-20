Stage Pêche Desnes

Stage Pêche Desnes lundi 13 avril 2026.

Stage Pêche

Le Grand Lac Desnes Jura

Tarif : 150 – 150 – EUR

Début : 2026-04-13 09:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

2026-04-13

Stage Pêche Ados (11 16 ans)

Découverte, initiation et appronfondissement multipêche (carnassiers, carpe, pêche au coup)

Viens découvrir ou redécouvrir la pêche et toutes ses spécificité, en compagnie de guides de pêche.

Remise d’un diplôme à la fin du stage. .

Le Grand Lac Desnes 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 30 96 86 contact@fabulac.fr

German : Stage Pêche

