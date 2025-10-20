Stage Pêche Desnes
Stage Pêche Desnes lundi 13 avril 2026.
Stage Pêche
Le Grand Lac Desnes Jura
Tarif : 150 – 150 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 09:00:00
fin : 2026-04-15 17:00:00
Date(s) :
2026-04-13
Stage Pêche Ados (11 16 ans)
Découverte, initiation et appronfondissement multipêche (carnassiers, carpe, pêche au coup)
Viens découvrir ou redécouvrir la pêche et toutes ses spécificité, en compagnie de guides de pêche.
Remise d’un diplôme à la fin du stage. .
Le Grand Lac Desnes 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 30 96 86 contact@fabulac.fr
English :
German : Stage Pêche
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage Pêche Desnes a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme JurAbsolu