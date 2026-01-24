Stage Pêche en eau douce

Guerlesquin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-20 17:00:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-20

Un stage conçu pour les jeunes qui souhaitent s’initier ou progresser sur de la pêche en eau douce. À travers 2 après-midis nous aborderons les techniques adaptées, la lecture de l’eau, le respect des poissons et de l’environnement. Une demi-journée sera consacrée à la pêche des poissons blancs (Gardons, rotengles, brèmes, tanches, carpe , …) avec la technique du feeder et une autre à la traque des carnassiers (perches, brochets, …) avec de la pêche aux leurres. .

Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne +33 2 98 69 19 40

