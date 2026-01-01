Stage Peindre avec les mains . Une façon de se découvrir tout en s’amusant. Sylvie JULLIARD Pruzilly

Stage Peindre avec les mains . Une façon de se découvrir tout en s’amusant.

Sylvie JULLIARD 63 Route de Cenves Pruzilly Saône-et-Loire

Tarif : 40 – 40 – 80 EUR

Tarif Groupe

Tarif groupe (par personne)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-19 14:00:00

fin : 2026-01-19 16:00:00

Date(s) :

2026-01-19 2026-01-21 2026-01-24

Peindre avec les mains pour seuls outils ou comment se découvrir à travers les gestes et les couleurs ? .

Vous activez votre pouvoir créateur, vous jouer avec la matière, avec les couleurs, avec votre corps.

Sans en avoir l’air, tout en vous amusant, vous faites un beau travail intérieur.

Cet atelier est destiné à toute personne adulte même débutante.

Offrez-vous ce moment avec vous-même tout en passant un moment convivial avec les autres.

Se ressourcer, quelque fois accueillir ses émotions seul (e) ou soutenu (e) par moi et le groupe, suivant ce que vous avez envie.

A l’écoute de votre intérieur tout en étant porté (e) par le groupe. .

Sylvie JULLIARD 63 Route de Cenves Pruzilly 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 20 70 88 sylviejul@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage Peindre avec les mains . Une façon de se découvrir tout en s’amusant.

L’événement Stage Peindre avec les mains . Une façon de se découvrir tout en s’amusant. Pruzilly a été mis à jour le 2026-01-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)