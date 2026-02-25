Stage peindre les gris colorés La Galerie du Pont La Charité-sur-Loire

Stage peindre les gris colorés

La Galerie du Pont 10, Rue du Pont La Charité-sur-Loire Nièvre

Début : 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-13 17:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Une journée d’immersion dans les nuances infinies des gris colorés.

Expérimentations des utilisations multiples, en couleur dominante ou pour révéler ce qui les entoure, les gris sont indispensables à une pratique picturale riche et vibrante.

Théorie et pratique en alternance autour des recherches de couleurs qui permettront d’affiner votre palette et d’y ajouter les nuances subtiles de toutes les couleurs des gris.

Matériel à prévoir

– peinture acrylique au moins les 3 primaires tubes environ 120ml (jaune, rouge magenta, bleu cyan) + blanc de titane + blanc de zinc + noir et toutes les autres couleurs que vous avez.

Privilégiez des acrylique de bonne qualité (Talens-Amsterdam Liquitex Sennelier Daler-Rowney)

– pinceaux/brosses de tailles diverses

– crayon

– règle

– sèche-cheveux

– chiffon

Le matériel de peinture peut être fourni sur demande à la réservation (+10 €).

Matériel fourni

– prêt d’un chevalet

– palette et gobelet

– supports papiers cartonnés (vous pouvez apporter d’autres supports toiles ou cartons entoilés si vous préférez) .

La Galerie du Pont 10, Rue du Pont La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 25 03 58 charlotteatelierlefusain@gmail.com

