Stage Peinture Dessin Maison de la Conversation Paris
Depuis la création de La Friche Créative, la volonté est claire : mettre en lumière les artistes qui nous entourent.
Ce projet prend la forme d’un parcours immersif, pensé comme un stage, destiné à des artistes encore peu connus, leur offrant l’opportunité de vivre — au moins une fois — l’expérience complète de l’exposition de leurs œuvres.
À travers plusieurs ateliers, les participant·es seront accompagné·es dans un processus de création, de réflexion et de mise en espace, jusqu’à une restitution finale.
Un temps pour expérimenter, se confronter au regard extérieur, échanger entre pairs et s’inscrire dans une dynamique collective et créative.
Date
Samedi 31 janvier 2026
Prochaines dates
- Atelier 2 : Samedi 7 février 2026 — 14h à 17h
- Atelier 3 : Samedi 28 février 2026 — 14h à 17h
- Atelier 4 : Samedi 7 mars 2026 — 14h à 17h
- Temps de restitution : Samedi 14 mars 2026 — 17h30 à 20h30
Horaires
14h à 17h
Tarif
Prix libre
Animation / Organisation
PoetiKartier × La Friche Créative
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
- Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
- Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
- Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Parcours immersif pour artistes émergent·es : ateliers, création collective et exposition finale à La Friche Créative.
