Stage Peinture Dessin Maison de la Conversation Paris

Depuis la création de La Friche Créative, la volonté est claire : mettre en lumière les artistes qui nous entourent.

Ce projet prend la forme d’un parcours immersif, pensé comme un stage, destiné à des artistes encore peu connus, leur offrant l’opportunité de vivre — au moins une fois — l’expérience complète de l’exposition de leurs œuvres.

À travers plusieurs ateliers, les participant·es seront accompagné·es dans un processus de création, de réflexion et de mise en espace, jusqu’à une restitution finale.

Un temps pour expérimenter, se confronter au regard extérieur, échanger entre pairs et s’inscrire dans une dynamique collective et créative.

Date

Samedi 31 janvier 2026

Prochaines dates

Atelier 2 : Samedi 7 février 2026 — 14h à 17h

Atelier 3 : Samedi 28 février 2026 — 14h à 17h

Atelier 4 : Samedi 7 mars 2026 — 14h à 17h

Temps de restitution : Samedi 14 mars 2026 — 17h30 à 20h30

Horaires

14h à 17h

Tarif

Prix libre

Animation / Organisation

PoetiKartier × La Friche Créative

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B , arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Parcours immersif pour artistes émergent·es : ateliers, création collective et exposition finale à La Friche Créative.

Le samedi 31 janvier 2026

de 14h00 à 17h00

payant Tout public.

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

communication@maisondelaconversation.org



