STAGE PEINTURE EN LETTRES Montpellier

STAGE PEINTURE EN LETTRES

3 Rue du Lantissargues Montpellier Hérault

Tarif : 150 – 150 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-23 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27

Les enfants vont plonger dans l’univers du peintre en lettres et découvrir comment donner vie aux mots aux côtés de Lucky Lucien.

Au cours de ce cycle de 5 ateliers, ils apprendront à tracer, décorer et peindre leur prénom sur un panneau, étape par étape.

Entre observation, expérimentation et créativité, chaque séance leur permettra de manipuler pinceaux, crayons et peintures, tout en découvrant le métier d’artisan qui transforme les lettres en véritables œuvres visibles.

À la fin du stage, chaque enfant repartira avec son panneau unique, prêt à être exposé ou offert.

Du 23 au 27 février, de 14h à 16h

150€/enfant, inscription en ligne .

3 Rue du Lantissargues Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 20 97 36 contactrestanque@gmail.com

English :

Children will plunge into the world of the letter painter and discover how to bring words to life alongside Lucky Lucien.

Over the course of 5 workshops, they’ll learn how to trace, decorate and paint their first name on a panel, step by step.

