Stage Peinture et Mouvement Trambly

Stage Peinture et Mouvement

9 rue de la mairie Trambly Saône-et-Loire

Thème la beauté des formes

Comment la forme naît, se déploie dans l’espace et se fixe par la peinture ?

Nous explorerons ce processus en laissant le corps en mouvement (souffle, appuis, geste) inspirer le tracé de lignes, de volumes et de structures … et les formes nous toucher.

Ouvert à tous, avec ou sans expérience des pratiques corporelles ou des arts plastiques. La bienveillance, la curiosité, et l’humour seront invités pour laisser la part belle à notre spontanéité.

Il y aura plusieurs temps pour le mouvement seul, la trace seule, pour le mariage des deux et pour une création collective…

Muriel Ney et Amanda Bouilloux seront présentes, ensemble, pour accompagner chaque expérience Amanda vous guide dans l’écoute intérieure et le mouvement et Muriel dans la création en peinture. .

9 rue de la mairie Trambly 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 07 09 03 murielney@gmail.com

